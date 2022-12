Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów wciąż są niepokonane w tym sezonie Energa Basket Ligi Kobiet. Gorzowianki pokonały dziś u siebie jedne z najgroźniejszych rywalek w rozgrywkach, Polski Cukier AZS UMCS Lublin 82:64. Po pierwszej kwarcie było 24:20 dla gorzowianek, a w drugiej miejscowe kontynuowały popis w ofensywie, grając jeszcze skuteczniej w obronie. W efekcie do przerwy PSI Enea miała już na koncie aż 48 punktów.

W trzeciej kwarcie przyjezdne zmniejszyły w pewnym momencie straty do pięciu punktów, ale to był jedyny dobry fragment gry lublinianek w tym meczu. Gorzowskie akademiczki wymuszały na rywalkach sporo strat, po których padały punkty, nie dopuszczały też przeciwniczek do dobrych pozycji rzutowych. W efekcie w ostatnich minutach było już jasne, że dwunaste zwycięstwo z rzędu stanie się faktem.

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów – Polski Cukier AZS UMCS Lublin 82:64 (24:20, 24:15, 16:14, 18:15)

PSI Enea: Smith 25, Allen 18, Horvat 11, Senyurek 10, Keller 10, Wadoux 8, Bazan 0, Matkowska 0