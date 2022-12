Dziś na terenie gminy Szlichtyngowa zostały oddane do użytku cztery ważne inwestycje. Zadania te otrzymały dofinansowanie z programu Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Było to sześć dróg w Górczynie, nowa świetlica w Dryżynie, zabezpieczenie energetyczne czterech obiektów wodno – kanalizacyjnych i droga do cmentarza w Goli, na wybudowanie której mieszkańcy czekali bardzo długo. Relacja Marka Turowskiego.

Realizacja inwestycji kosztowała 7,5 miliona złotych, z czego rządowa dotacja wynosi 6,5 miliona złotych.