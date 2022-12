Lubuskie winiarki wspierają kobiety z Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze!

Kilkanaście winnic z województwa lubuskiego w jednym kalendarzu, taki pomysł miały winiarki z regionu. Każdy miesiąc przedstawia inną kobietę, która na co dzień prowadzi winnicę. Cel inicjatywy to wsparcie skierowane do samotnych matek, a także zainspirowanie ich do zmiany.

Jak mówi pomysłodawczyni akcji Barbara Buczek, kalendarz charytatywny to nie jedyny pomysł. Winiarki chcą zorganizować warsztaty i cykliczne spotkania dla kobiet:

Kinga Kowalewska-Koziarska z jednej z lubuskich winnic, mówi, że warto angażować się dodatkowe charytatywne inicjatywy. Jak dodaje, może to zmienić czyjeś życie i dać przysłowiową wędkę:

Marzena Fokszan z winnicy w Cigacicach jest jedną z uczestniczek projektu. Kobieta podkreśla, że kalendarz to nie tylko zdjęcia i forma pomocy. Jak mówi, chodzi również o to, aby pokazać, że kobiety także ciężko pracuję wkładając wiele wysiłku w funkcjonowanie winnicy:

Dodajmy, że środki zebrane ze sprzedaży kalendarza charytatywnego zostaną przekazane na zielonogórski Dom Samotnej Matki.