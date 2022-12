Jak wiele wojen jest na świecie, „w ilu miejscach, jeszcze dzisiaj, deptana jest godność i wolność” – powiedział papież Franciszek podczas pasterki w Watykanie. Podkreślał: „Także w te święta Bożego Narodzenia ludzkość nienasycona pieniędzmi, władzą i przyjemnościami, nie czyni miejsca, tak jak to było w przypadku Jezusa dla maluczkich, dla tylu nienarodzonych, ubogich, zapomnianych”.

„Po dwóch tysiącleciach od narodzin Jezusa, po wielu Świętach Bożego Narodzenia obchodzonych pośród ozdób i prezentów, po tak wielkim konsumpcjonizmie, który spowija tajemnicę, jaką celebrujemy, istnieje pewne ryzyko: wiemy bardzo wiele o Bożym Narodzeniu, ale zapominamy o jego znaczeniu” – mówił papież w homilii w czasie mszy w wigilijny wieczór w bazylice Świętego Piotra. W świątyni zebrało się ok. 7 tys. wiernych, kolejni zgromadzili się na placu Świętego Piotra.

Zdaniem Franciszka atmosfera sprzed ponad 2 tys. lat była podobna do tej, która otacza obecnie Boże Narodzenie.

„Wszyscy są zajęci i zapracowani, żeby móc świętować ważne wydarzenie – wielki spis ludności, który wymagał wielu przygotowań” – dodał.

Przesłanie żłóbka, wskazywał papież, to „bliskość, ubóstwo i konkretność”.

„Żłóbek służy, by zbliżyć pokarm do ust i spożyć go jak najszybciej. Może więc symbolizować pewien aspekt człowieczeństwa: żarłoczność w konsumowaniu. Bowiem, podczas gdy zwierzęta w oborze konsumują pokarm, ludzie w świecie, zgłodniali władzy i pieniędzy, konsumują także swoich bliźnich, swoich braci” – wyjaśnił Franciszek.

Przypomniał: „Ileż to wojen! A w ilu miejscach, jeszcze dzisiaj, deptana jest godność i wolność! A zawsze głównymi ofiarami ludzkiej żarłoczności są ci delikatni, słabi”.