Realne jest, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu zaplanowanym na 11-13 stycznia odbyło się pierwsze i drugie czytanie projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym – powiedział PAP szef komisji sprawiedliwości i praw człowieka Marek Ast (PiS).

13 grudnia posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który według autorów ma wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO. Założenia projektu były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli.

Dwa dni po złożeniu projektu prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w jego przygotowaniu ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem.

Marek Ast zapytany przez PAP o dalsze losy projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym powiedział, że obecnie trwa wyjaśnianie wątpliwości pomiędzy przedstawicielami prezydenta a KPRM.

Według przewodniczącego Asta, „11 stycznia najpewniej odbędzie się pierwsze czytanie projektu”. „Potrzebna jest zgoda pana prezydenta na te rozwiązania, bo jeśli nie będzie akceptacji, to może nie być podpisu pod ustawą” – powiedział Ast.

Polityk przyznał, że ma wątpliwości co do postawy opozycji ws. projektu. „Opozycja nie zadeklarowała jednoznacznego poparcia dla tych rozwiązań, więc pewnie to dopiero będzie się ucierało w trakcie prac w Sejmie” – powiedział.

Przyznał, że jeżeli 11 stycznia na posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie projektu, to niezwłocznie zostanie zwołana komisja sprawiedliwości i praw człowieka, do której trafi projekt.

„Obecnie czas uchwalenia (tej) ustawy jest zakreślony do końca stycznia” – podkreślił Ast. „Realne jest to, żeby odbyło się pierwsze i drugie czytanie na pierwszym styczniowym posiedzeniu Sejmu, a później już głosowanie. Wszystko zależy od tego, jak do projektu będzie podchodziła opozycja” – zaznaczył.