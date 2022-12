Jak przetrwać święta, gdy zbliżający się czas budzi sprzeczne emocje? Z jednej strony to czas odpoczynku, miłych chwil w gronie rodzinnym. Z drugiej — stres przed trudnymi pytaniami, spotkaniami z obowiązku, gonitwą by było idealnie, jak z reklamy. W drugiej części audycji wybierzemy się do Muzeum Etnograficznego w Ochli, by porozmawiać o dawnych tradycjach świątecznych naszych przodków. Psycholożki Agata Łopato, Agnieszka Wolna, Elżbieta Sokołowska z Muzeum Etnograficznego w Ochli.