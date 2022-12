Tuż przed świętami Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące cen najpopularniejszych produktów świątecznych.

Potwierdzają one, niestety, to co możemy zauważyć w sklepach i na rynkach owocowo – warzywnych.

Jak mówi Iwona Goździcka z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, rosnąca inflacja spowodowała, że na przygotowanie świąt wydamy teraz więcej, niż rok wcześniej:

Iwona Goździcka podkreśla, że w tym roku wzrosły ceny niemal wszystkich produktów, które kupujemy w okresie przedświątecznym.

Dotyczy to zarówno ryb, wędlin i mięs, jak i słodyczy oraz owoców i warzyw:

Z danych GUS wynika, że w tym roku także kupowanie świątecznych prezentów nie należało do najtańszych. Zdrożały bowiem zarówno zabawki, jak i sprzęt elektroniczny, kosmetyki czy biżuteria – spadły natomiast ceny popularnych klocków, które chętnie kupujemy dzieciom pod choinkę.