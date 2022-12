Koszykarze Zastalu nie zagrali dziś najlepszego meczu przeciwko Startowi Lublin, grali w osłabieniu, a jednak pokonali w ENBL zespół z drugiego końca Polski.

To był ostatni mecz Zastalu w tym roku i…ostatni mecz w Zastalu Radosława Trubacza. Ten zawodnik odchodzi do GKSu Tychy do I ligi, bo po prostu chce grać.

W Zastalu zaś jego występy były śladowe – zagrał w 8 spotkaniach, a czas gry to średnio 4 i pół minuty na mecz.

W miejsce Trubacza ma teraz wskoczyć nowy gracz – ma to być młody Polak, który do tej pory był w jednym z klubów PLK choć jego nazwiska nie znamy.

Tymczasem po meczu Zastalu ze Startem rozmawialiśmy z trenerem Oliverem Vidinem. Ten ocenia grę zespołu i mówi nam…czego sobie i kibicom oraz zespołowi życzy w roku 2023: