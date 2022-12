Do nowego gazoportu w Policach dotarła pierwsza dostawa propanu – 22 tysiące ton.

Dostarczył ją gazowiec „Guadalupe Explorer”. Propan zostanie przeładowany do zbiorników na terenie Morskiego Terminalu Gazowego – inwestycji Polimery Police. Następnie posłuży do uruchomienia instalacji odwodornienia propanu i produkcji polipropylenu.

„Projekt Polimery Police realizowany przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. to budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy, a także infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze” – podkreślono w komunikacie spółki.

Terminal umożliwi dostawy dwóch kluczowych surowców do inwestycji, tj. propanu i etylenu.

W polickim gazoporcie wybudowano trzy zbiorniki – dwa na propan o pojemności 40 tys. m3 każdy i jeden na etylen o pojemności 12 tys. m3.

W komunikacie dodano, że budowa nowej fabryki Polimery Police wchodzi w finalną fazę inwestycji. Całościowy postęp prac wynosi już ponad 98 proc., a „przeładowanie propanu do zbiornika usytuowanego w nowym polickim gazoporcie należy traktować jako symboliczny początek kończenia budowy nowego kompleksu chemicznego”.

Inwestycja będzie uruchomiona w przyszłym roku.