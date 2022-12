Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów Wlkp. nadal niepokonane w rozgrywek Energa Basket Ligi Kobiet. W Poznaniu gorzowski zespół wygrał z Eneą AZS Politechniką 89:66.

Gorzowskie koszykarki źle rozpoczęły to spotkanie, bo miejscowe szybko zdobywały przewagę i na pierwszą przerwę schodziły prowadząc 25:16, a tuż po wznowieniu gry powiększyły dystans do 11 punktów (29:18). Na tym skończyła się dobra gra poznanianek, bo zespół PSI Enei rozpoczął odrabianie strat. W 16 minucie Tilbe Senyurek zebrała piłkę po niecelnym rzucie rywalki i pobiegła w kierunku kosza AZS Poznań i doprowadziła do wyrównania (32:32), a za chwilę dwa rzuty wolne wykorzystała Alanna Smith i przyjezdne wyszły na pierwsze, w tym meczu, prowadzenie. Jeszcze na 3,5 sekundy przed zakończeniem drugiej kwarty gorzowska drużyna prowadziła 6 punktami, ale Lindsay Allen celowo sfaulowała Agnieszkę Skobel. Ta trafiła jeden z dwóch rzutów wolnych, a równo z syreną oznaczającą koniec pierwszej połowy trafiła za trzy punkty i na długa przerwę zespoły schodziły przy prowadzeniu przyjezdnych 46:44.

Po przerwie gorzowska bezlitośnie wykorzystywała błędy miejscowych i już po 3 minutach gry prowadziła 55:44. Podopieczne Dariusza Maciejewskiego nie poprzestały na tym i do końca trzeciej kwarty powiększyły przewagę do 19 punktów (71:52), by zakończyć mecz wygrywając 89:66.

