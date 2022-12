Piłkarze ręczni AZS UZ dopisali kolejne punkty w meczu I ligi pokonując we własnej hali SPR Gorzyce Wielkie 34:30. Goście przyjechali do Zielonej Góry w siedmiosobowym składzie, ale przy nonszalanckiej grze akademików zakończyli pierwszą połowę remisem 18:18. W drugiej części do 42 minuty był remis (22:22) i dopiero w kolejnych minutach zielonogórzanie zdobyli przewagę.

Bramki dla AZS-u zdobyli: Kacper Kiersnowski 5, Tyberiusz Chałupka, Julian Reszczyński, Adam Stępien, Alan Młynkowiak i Cyprian Kociszewski po 4, Jakub Jaszczuk i Artur Ryniec 3, Wasili Staradubkin 2, Kacper Zyber 1, a dla gości: Łukasz Wołowicz 15 i Wojciech Błaszczyk 5..