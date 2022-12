W związku z groźbami moja ochrona została wzmocniona – przekazał w poniedziałek w Radiu Plus szef resoru zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany był w poniedziałek w Radiu Plus, czy w związku z groźbami śmierci ze strony tzw. kamratów zamierza podjąć jakieś kroki.

„Rzeczywiście to jest sytuacja absolutnie z mojego punktu widzenia niebezpieczna. (…) Regularne planowanie zamachu to jest sytuacja zagrożenia życia i to jest tak naprawdę powtarzająca się sytuacja. Ja oczywiście jestem w sytuacji, w której mogę liczyć na ochronę ze strony państwa pod kątem służb, funkcjonariuszy, którym bardzo dziękuję za to wsparcie, które zapewniają, ten komfort bezpieczeństwa” – podkreślił szef MZ.

Dopytywany, czy jego ochrona będzie wzmocniona, powiedział: „Tak, w tym czasie ona jest wzmocniona.”

W ocenie Niedzielskiego mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją w skali ogólnospołecznej.

„Moje zagrożenie to jest oddzielna sprawa, ale czym innym jest to, że mamy tutaj do czynienia z organizacją, która sprzyja Putinowi, która jest podejrzewana o rosyjskie finansowanie, która propaguje treści faszystowskie, która m.in. (…) propaguje negatywny stosunek do szczepień” – wyliczał.

Niedzielski ocenił, że zagrożenie dotyczy nie tylko jego osoby, ale organizacja ta stanowi zagrożenie porządku konstytucyjnego.

„Apeluję do wszystkich, żeby z rozmysłem i rozwagą przyjmowali treści przekazywane przez tych bardzo niebezpiecznych ludzi” – zakończył.