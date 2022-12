Siatkarki AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego pokonały we własnej hali UKS Trzynastkę Zielona Góra 3-1 w meczu dolnośląsko-lubuskiej trzeciej ligi.

Zielonogórzanki pierwszego seta wygrały gładko do 13. W drugim pojawiły się problemy i rywalki wyrównały stan rywalizacji wygrywając 25-19. Kolejne dwie partie należały już jednak do akademiczek odpowiednio do 11 i 22. Komplet punktów trafił więc na konto faworyzowanego AZS-u.

– To już nasza druga porażka z tym o wiele bardziej doświadczonym zespołem – mówi trener UKS-u Jarosław Łukaszkiewicz:

Z kolei szkoleniowiec AZS-u Jakub Czarnecki przyznaje, że mogli wygrać ten mecz bez straty seta. I przyznaje, że wcale tacy doświadczeni nie są: