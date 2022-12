Droga z sołectwa Węgliny w kierunku Kumiałtowic została wyremontowana i oddana do użytku niemal, jako prezent mikołajkowy, bo 6 grudnia. To trasa łącząca miejscowości w gminach Gubin i Brody, czyli będąca łącznikiem powiatów krośnieńskiego i żarskiego. – Choć droga należy do nas, to mostek, gdzie przebiega granica gmin i powiatów wyremontowały wspólnie cztery samorządy – mówi Grzegorz Garczyński, starosta krośnieński.

Inwestycja kosztowała 104 tysiące złotych.