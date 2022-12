Kilka tysięcy miejsc w 31 jednostkach wojskowych przygotował resort obrony w drugiej edycji dobrowolnych szkoleń „Trenuj z wojskiem” – poinformował w piątek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

„Pierwsza edycja #TrenujzWojskiem cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, dlatego już 14 stycznia rozpoczynamy kolejne szkolenia. W 31 jednostkach przygotowaliśmy kilka tysięcy miejsc” – napisał Błaszczak na Twitterze.

W pierwszej edycji programu, uruchomionego na początku października, żołnierze przeszkolili blisko 4 tys. osób w 17 jednostkach – informował minister pod koniec listopada.

„Trenuj z wojskiem” to jednodniowe bezpłatne szkolenia, których uczestnicy uczą się podstawowych umiejętności posługiwania się bronią, walki wręcz, przetrwania w terenie, udzielania pierwszej pomocy, zakładania maski przeciwgazowej, zachowania się podczas alarmu oraz topografii wojskowej. Początkowo szkolenia były planowane tylko na październik i listopad; w październiku, wobec zainteresowania programem, Błaszczak zapowiedział jego przedłużenie.

Aby wziąć udział w programie, wystarczy zgłoszenie do jednostki wojskowej. Imię i nazwisko można podać emailem, przez telefon, komunikator, media społecznościowe lub zgłosić się osobiście. Nabór trwa do 13.00 dnia poprzedzającego szkolenie Warunki uczestnictwa to wyłącznie polskie obywatelstwo, wiek od 18 do 65 lat i odpowiedni ubiór. Wojsko zapewnia wyżywienie i ubezpieczenie.