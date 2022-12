Jeżeli wyborcy umożliwią nam rządy przez kolejną kadencję, zbudujemy armię, która w razie konfliktu będzie w stanie poradzić sobie nawet sama i to nie przez krótki czas, a co najmniej tak jak armia ukraińska – powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla wPolityce.pl.

Premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu portalowi wPolityce.pl. Został m.in. zapytany, czy kryzys finansowy i planowane oszczędności nie zniweczą naszych planów zbrojeniowych.

Szef rządu został także zapytany, czy armia którą budujemy da nam poczucie bezpieczeństwa.

„Taki jest cel. Jego osiągnięcie zajmie jeszcze kilka lat. Warto porównywać się z innymi. Korea Południowa, która ma nieprzewidywalnego, totalitarnego sąsiada, jest krajem nieco tylko od nas ludnościowo większym, a posiada armię 300-400-tysięczną, doskonale wyszkoloną, uzbrojoną w najlepszy na świecie sprzęt. Widzimy, jak poważnie podchodzą do sprawy bezpieczeństwa. Z mojej strony zrobię wszystko, by zakumulować środki konieczne do zakupu nowoczesnej broni, nabycia umiejętności jej obsługi, serwisowania, zbudowania u nas nowoczesnych fabryk zbrojeniowych. To cały ekosystem. Jeżeli wyborcy nam zaufają, umożliwią rządy przez kolejną kadencję, to ten cały proces domkniemy i zbudujemy armię, która w razie konfliktu będzie w stanie poradzić sobie nawet sama i to nie przez krótki czas, a co najmniej tak jak armia ukraińska. Choć oczywiście pamiętamy o sojusznikach z NATO i na nich też bardzo liczymy” – odpowiedział szef rządu.