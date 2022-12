Powoli zmierzamy do końca roku, również tego reportażowego. Jak zwykle w grudniu i styczniu, obok licznych premier, wspominamy reportażowy rok 2022. Zostanie nie tylko w naszej pamięci, ale również radiowym archiwum. A jest się czy pochwalić, bo to nie tylko nominacje i nagrody w dziennikarskich konkursach, ale przede wszystkim prawdziwe ludzkie losy. Każdy reportaż to powierzana nam część czyjegoś życia. Bohaterowie audycji chcą w ten sposób podzielić się swoimi emocjami, doświadczeniem i wartościami.

Na początek audycja mojego autorstwa pt. „W organach zapisane” prezentowana w sierpniu w formie dwuodcinkowego cyklu dokumentalnego. Po raz pierwszy zaprezentujemy ją krótszej wersji reportażowej.

Zespół organmistrza Adama Olejnika z Głogusza koło Sulechowa realizuje projekt restauracji zabytkowych organów Bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie. Tamtejsza polska parafia uzyskała pomoc Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, który ogłosił stosowny konkurs na realizację tego wyjątkowego, biorąc pod uwagę kontekst historyczny i kulturowy, zadania. Na ziemię lubuską najpierw przyjechały piszczałki, a ich restauracja właśnie dobiega końca. Niebawem dotrą dalsze części organów.

Z instrumentem łączy się też ściśle los Witalija Czyżewskiego i jego rodziny, który od początku prac we Lwowie i Głoguszu uczestniczy w pracach zespołu. Jest urodzonym w Estonii Ukraińcem, którego polskie korzenie sięgają przedwojennego Lwowa. Miłość do organów realizowana między innymi muzyczną aktywnością w polskiej parafii pw. Św. Antoniego we Lwowie, uczyniła z niego nie tylko wysokiej klasy fachowca w tej branży i organistę, ale co najważniejsze pozwoliła poczuć się Polakiem. W ten sposób długa historia lwowskich katedralnych organów wzbogaciła się o nowe wątki.