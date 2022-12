Po 12 kolejnych zwycięstwach w meczach ligowych i EuroCup Women koszykarki z Gorzowa Wlkp. doznały pierwszej, w tym sezonie porażki.

W meczu 5 kolejki spotkań fazy grupowej europejskich rozgrywek gorzowska drużyna przegrał w Stambule z miejscowym zespołem Galatasaray 66:68.

Spotkanie rozpoczęło się po myśli naszej drużyny, która po pierwszej kwarcie prowadziła 24:10. Jeszcze do połowy drugiej części gry podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego kontrolowały wynik i w 15 minucie, po trafieniu z 3 punkty Zoe Wadoux, prowadziły 34:23. jednak od tego momentu miejscowy zespół, głównie za sprawą świetnej gry podkoszowej Teairy McCowan, rozpoczął odrabianie strat, by w połowie 3 kwarty (po trafieniu McCowan) doprowadzić do wyrównania, a na ostatnią przerwę zejść przy swoim prowadzeniu 54:47.

Gorzowska drużyna już nie raz pokazała, że walczy do końca i tak też było w Stambule. na 3 min. i 20 sekund przed końcem meczu na rzut z odległości ok. 9 m. zdecydowała się Wadoux, piłka wpadła do kosza a gorzowski zespół prowadził 64:63. Niestety, na 22 sekundy przed zakończeniem pojedynku nasza drużyna popełniła błąd 24 sekund, a na 3 sekundy przed końcem McCowan dobiła piłkę po niecelnym rzucie Azury Stevens i tym samym przerwała serię zwycięstw gorzowskiej drużyny.

Galatasaray Cagdas Factoring – InvestInTheWest Enea Gorzów 68:66 (10:24, 21:12, 23:11, 14:19)

InvestInTheWest Enea: Zoe Wadoux 16, Alanna Smith 15, Tilbe Senyurek 13, Lindsay Allen 10, Wiktoria Keller 8, Chantel Horvat 4, Karolina Matkowska 0, Ewelina Śmiałek 0.

Najwięcej dla Galatasaray: Teaira McCowan 33, Pelin Bilgic 9 i Azura Stevens 6.