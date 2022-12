Doszło do erupcji, położonego we wschodniej części indonezyjskiej wyspy Jawa, wulkanu Semeru. Gorący popiół unosi się na wysokość półtora kilometra. Lokalne władze podniosły poziom alarmowy do najwyższego, ewakuowano okoliczne wioski, zalecono, by nie zbliżać się do krateru na odległość mniejszą niż osiem kilometrów.

Nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach. Władze prefektury Okinawa, położonej ponad 4 tysiące kilometrów na północ, ostrzegły mieszkańców przed możliwością tsunami.

Wulkan Semeru, najwyższa góra na Jawie,, licząca 3676 metrów, wybuchł ostatni raz rok temu. Wtedy jego erupcja spowodowała śmierć ponad 50 osób.

Indonezja leży na tak zwanym Pacyficznym Pierścieniu Ognia, gdzie nakładanie się płyt kontynentalnych powoduje dużą aktywność wulkaniczną i sejsmiczną. Na terenie archipelagu w Azji Południowo-Wschodniej znajduje się blisko130 aktywnych wulkanów.

Fot. PAP/EPA/BNPB / HANDOUT