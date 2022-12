W sobotę Betlejem Poznańskie rusza w dwóch kolejnych lokalizacjach: na pl. Kolegiackim i rynku Łazarskim. Na mieszkańców i turystów czekają m.in. spektakle, koncerty, warsztaty i pokaz rzeźbienia w lodzie czekaj.

Po raz pierwszy Betlejem Poznańskie odbywa się w czterech miejscach. Ze świątecznych atrakcji można już korzystać na pl. Wolności i Międzynarodowych Targach Poznańskich. W sobotę tradycyjne jarmarki ruszą w dwóch kolejnych miejscach – na placu Kolegiackim i rynku Łazarskim.

W sobotę pierwsze atrakcje na pl. Kolegiackim rozpoczęły się o godz. 16.00. Przed publicznością wystąpił zespół „Golden Collective”. Uczestnicy jarmarku mogli posłuchać także ukraińskiej grupy „Eat Me Crew”.

W wydarzeniu wzięli też udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 75, którzy wykonali program artystyczny.

Jak podali organizatorzy, w niedzielę dzieci będą mogły obejrzeć spektakl „Sasza i Bałwan” przygotowany przez Teatr Fuzja. Drugi dzień weekendu otwarcia uświetni także koncert artystów z Teatru Muzycznego. Odbywać się będą również Targi Sztuk Pięknych.

W weekend otwarcia na rynku Łazarskim poznaniacy i turyści będą mogli skorzystać również ze strefy warsztatowej, gdzie mogą wykonać świąteczne kartki i ozdoby, a także napisać list do Św. Mikołaja.

Betlejem Poznańskie – tradycyjny świąteczny jarmark. Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Zarówno na pl. Kolegiackim i rynku Łazarskim na gości odwiedzających Betlejem Poznańskie czekają także domki handlowe z rękodziełem – biżuterią, ceramiką, artystycznymi ozdobami, świecami. Nie zabraknie stoisk gastronomicznych m.in. ze świątecznymi przysmakami i grzanym winem.

Jarmark świąteczny na pl. Kolegiackim i rynku Łazarskim potrwa do 18 grudnia, zaś na Międzynarodowych Targach Poznańskich do 23 grudnia, a na pl. Wolności do 27 grudnia.