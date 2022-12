Piłkarze Tęczy Krosno Odrzańskie zakończyli rozgrywki rundy jesiennej zielonogórskiej klasy okręgowej na drugim miejscu. W 15 meczach podopieczni trenera Karola Widerowskiego zdobyli 30 punktów i tracą do lidera Stali Jasień trzy punkty. Bilans Tęczy w rundzie jesiennej to: 9 wygranych 3 remisy i 3 porażki. – Nie przywiązywaliśmy dużej wagi do tabeli – mówi szkoleniowiec Tęczy: