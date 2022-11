Pięć tygodni temu gorzowiankę Panią Bożenę i jej rodzinę dotknęła ogromna tragedia. Z powodu zwarcia instalacji elektrycznej w jej mieszkaniu wybuchł pożar, który strawił dorobek całego życia.

W tej chwili dom nie nadaje się do zamieszkania. Mówi poszkodowana mieszkanka Gorzowa, Pani Bożena.

Rodzina gorzowianki postanowiła zebrać niezbędne środki finansowe po to, by Pani Bożena wraz z mężem mogła wrócić do mieszkania. Uruchomiono specjalną zrzutkę na ten cel.

Na portalu zrzutka.pl pod hasłem: Odbudowa rodzinnego domku po pożarze #Gorzów Wielkopolski #Rodzina #Pomocy oraz pod linkiem na stronie Radia Gorzów https://zrzutka.pl/ekt7bt można pomóc potrzebującej rodzinie. Do końca zbiórki zostało 91 dni.