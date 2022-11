Aktywność jest najlepszą formą rehabilitacji, nawet w ciężkich stanach chorobowych. Potwierdza to były korespondent Radia Zachód. Ryszard Waldun, po dwóch udarach mózgu i wszczepionym stymulatorze serca, nadal pracuje jako dziennikarz, a jego artykuły można czytać na kilku portalach internetowych. Bierze też udział w akcjach charytatywnych. – Ciężka choroba to nie powód, by przestać pomagać innym – mówi Ryszard Waldun.

Potrzebę wsparcia pensjonariuszy podkreśla Marek Lewandowski, dyrektor Hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie. Jak mówi, umożliwienie aktywności charytatywnej także osobom, które same przebyły ciężkie choroby, działa jak rehabilitacja.

Dr nauk medycznych Michał Karliński, neurolog z instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dodaje, że udar to jedna z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych.

Dodajmy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej. W nich osoby po udarze mogą zdobyć nowy zawód dostosowany do obecnych możliwości zdrowotnych. Ocenia się, że z tej możliwości korzysta co dziesiąty chory po udarze.