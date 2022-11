Konrad Pogorzelski z Adam Draczyński Running Team Nowa Sól zajął drugie miejsce w biegu przełajowym na 6 km U-20 podczas rozgrywanych w Oleśnie Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych. Jego czas to 17 minut i 52 sekundy.

Pogorzelski do końca walczył o zwycięstwo z Maciejem Megierem z AZS-u AWFiS-u Gdańsk. Wygrał jednak zawodnik z północy kraju. A było o co walczyć, bo zwycięzcy mieli zagwarantowany awans na grudniowe Przełajowe Mistrzostwa Europy we Włoszech. Ostatecznie zawodnik nowosolskiego klubu mimo, że był drugi, także się zakwalifikował: