„Startup – Społecznie pozytywny” to konkurs kierowanych do młodego pokolenia żaran. Celem projektu realizowanego w ramach Funduszy Norweskich jest zachęcenie mieszkańców do spróbowania swoich sił w biznesie na terenie Żar.

Koordynatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego. – Wystarczy mieć swój pomysł na biznes mający szanse powodzenia w mieście i go do nas zgłosić – mówi szefowa muzealnej placówki, Małgorzata Cegielska:

– Pomysł można zgłosić indywidualnie, jak i grupowo – zaznacza Małgorzata Cegielska:

Dodajmy, że prace konkursowe należy zgłaszać do 14 grudnia.