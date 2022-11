Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra przegrali u siebie z Treflem Sopot 83:99 w środowym meczu Energa Basket Ligi. Przez nieco ponad 30 minut zielonogórzanie bili się jak równy z równym z wiceliderem rozgrywek.

Mecz stał na wysokim poziomie i można śmiało określić go jako święto koszykówki w hali CRS jakiego kibice w Zielonej Górze już jakiś czas nie oglądali. Zastal mocno postawił się wiceliderowi rozgrywek, który postrzegany jest w środowisku jako jeden z pretendentów do tytułu mistrza kraju w tym sezonie.

Od początku toczył się wyrównany bój. Choć zielonogórzanie przegrali I kwartę 26:32, to warto zaznaczyć, że jeszcze po 8,5 min gry był remis po 24. W drugiej kwarcie lepszy był Zastal, który zwyciężył w tej partii 23:17. Po pierwszej połowie mieliśmy remis po 49!

III kwarta to nadal zacięty i wyrównany bój obu ekip. Zielonogórzanie wygrali tę część 24:21 i po pół godziny rywalizacji prowadzili 73:70. To zwiastowało ciekawą walkę do samego końca.

Po 31 min gry mieliśmy już remis 75:75. Później goście zaczęli odjeżdżać. Po 35 min Zastal przegrywał już 79:88. Końcówka to już dominacja Trefla. Ostatecznie zielonogórzanie przegrali różnicą 16 „oczek”.

Świetny mecz rozegrał kapitan Zastalu. Przemysław Żołnierewicz rzucił tego dnia aż 29 punktów! To oczywiście najwięcej dziś w zielonogórskiej drużynie.