Trefl Sopot Żana Tabaka będzie środowym rywalem Enei Zastalu BC Zielona Góra w Polskiej Lidze Koszykówki.

Mecz będzie sporym wydarzeniem, bo do Zielonej Góry wraca były trener Zastalu – Żan Tabak. Za czasów Chorwata(2019-21) Zastal grał imponującą koszykówkę i osiągał wielkie sukcesy w Polsce i lidze VTB.

Doprowadził swą ekipę do mistrzostwa i wicemistrzostwa Polski, do tego zdobył Puchar i Superpuchar Polski.

Poza tym w lidze VTB zajął z zespołem 6 miejsce, a wygrywał m.in ze słynnym CSKA Moskwa.

Jeszcze jedno – potrafił odbudowywać nieco zapomnianych zawodników, co skutkowało ich późniejszymi kontraktami do najlepszych lig Europy. W przypadku Duńczyka Iffe Lundberga doszło nawet do zatrudnienia go(po tym jak wcześniej kupiło go CSKA) w NBA przez Phoenix Suns.

Przed tym sezonem Tabak wrócił na ławkę rezerwowych i objął Trefla Sopot po nieudanej przygodzie w ekstraklasie hiszpańskiej i urlopie od koszykówki.

Trefl pod jego wodzą ma świetną serię 5 wygranych meczów z rzędu, a w ogóle jest w czubie tabeli z passą 7-1. U rywali są znakomici Polacy – świetnie u nas znany, były gracz Tabaka w Zastalu – Jarosław Zyskowski, Michał Kolenda czy Andrzej Pluta. Do tego Żan ściągnął podopiecznych z ZG – Rolandsa Frejmanisa i Ivićę Radića, a ma świetnych Amerykanów – Garetha Nevelsa czy Wesleya Gordona.

Zespół z Sopotu jest po prostu świetnie zbudowany i nie ukrywa, że mierzy w najwyższe cele.

Podobną serię ma też jednak Zastal choć nikt nie daje mu szans na wysokie miejsca w lidze.

Ale od 5 meczów zespół Olivera Vidina jest niepokonany choć trzeba przyznać, że dawno nie grał z zespołem z samej czołówki.

Swoją drogą trener Vidin został „namaszczony” przez Tabaka, gdy ten odchodził z Zastalu – dzięki rekomendacji Chorwata Janusz Jasiński ściągnął go do ZGóry.

Teraz staną przeciwko sobie choć Vidin mówi, że to nic szczególnego, a Tabak to w ogóle jego dobry kolega:

Jeśli chodzi o zawodników ci przyznają, że obecny zespół Tabaka robi wrażenie podobnie, jak Zastal sprzed 2-3 lat. Szymon Wójcik mówi nawet, że docierały do niego informacje o jego kunszcie:

Radosław Trubacz mówi nam, że Trefl Tabaka gra tak, jak Zastal z jego ery:

Mecz zaczyna się w środę o 19, a na transmisję zapraszamy do Radia Zielona Góra.