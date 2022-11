Dziś powiemy o miejscu nietypowym. Park Ryb w Skwierzynie został oddany do użytku 3 lata temu. Zwiedzający to miejsce, mogą zapoznać się z makietami ryb i dowiedzieć się więcej o okazach występujących w lokalnych wodach. Park Ryb w Skwierzynie to również miejsce do wypoczynku z wiatą i grillem. Więcej powie nasz gość, dyrektor OSiR-u w Skwierzynie, Jakub Nawrot. Zaprasza Piotr Kuśnierz.