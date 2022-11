W II lidze koszykarzy wysoka wygrana SKM Aldemed Zastalu Zielona Góra z Team Plast KK Oleśnica 93:69. Pierwszą kwartę zielonogórzanie wygrali 28:18, ale na początku drugiej kwarty goście skutecznie rzucali za trzy i w 16 minucie Zastal prowadził tylko 38:36. Końcówka znów należała do gospodarzy, którzy prowadzili do przerwy 50:38. W trzeciej kwarcie zastalowcy zaczęli zwiiększać przewagę w 28 minucie było już 70:52, a w 35 zielonogórzanie prowadzili 84:63. Wszystkie kwarty wygrane przez gospodarzy i szkoleniowiec Zastalu miał jedynie pretensje do niektórych graczy za grę w defensywie.