Przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego projekt budżetu regionu na 2023 r. zakłada wydatki w wysokości ponad 1 mld zł przy dochodach na poziomie 882 mln zł. Deficyt budżetowy jest planowany na ponad 220 milionów.

Do 15 listopada także wszystkie gminy miały obowiązek przedstawić swoje budżety. Zrobiła to również Zielona Góra. W projekcie budżetu znalazły się zapisy o wydatkach na poziomie ponad miliarda 300 mln zł. i dochodach w wysokości ponad miliarda 100 mln zł. Budżet zakłada deficyt na poziomie ok 170 mln zł.

Wiceprezydent Dariusz Lesicki ocenił budżet jako najtrudniejszy ze wszystkich dotąd realizowanych. Tego samego zdania jest radny Jacek Budziński z PiS, który gościł w audycji „Sobota po 9”:

Bardzo krytycznie do przyszłorocznego budżetu Zielonej Góry odniósł się radny Marcin Pabierowski z PO:

Kazimierz Łatwiński, doradca wojewody lubuskiego i radny Sejmiku Województwa Lubuskiego winą za mniejsze inwestycje w mieście obciążył Zarząd województwa, odnosząc się do nowego podziału pieniędzy w ramach ZIT:

