Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra pokonali Tauron GTK Gliwice 94:88 w piątkowym wyjazdowym meczu Energa Basket Ligi. Do wyłonienia zwycięzcy tego pojedynku potrzebna była dogrywka, gdyż po 40 min rywalizacji mieliśmy remis 81:81.

Spotkanie dobrze zaczęło się dla zielonogórzan. Po ponad 3 min gry Zastal prowadził 9:4. Jednak po 7 min rywalizacji było już 17:16 dla miejscowych. Ostatecznie to GTK było lepsze w I kwarcie 27:19.

Zastalowcy wzięli się za odrabianie strat. Po ponad 13 min GTK prowadziło już tylko 29:28. Po prawie 16 zielonogórzanie wyszli na 35:33. 41 sek przed zakończeniem II kwarty był remis po 46. Równo z syreną trafił jednak Earl Jerrod Rowland i to gospodarze prowadzili po pierwszych 20 min 48:46. II kwarta dla Zastalu – 27:21.

III kwarta również należała do zielonogórzan – 21:18 i po pół godziny rywalizacji zespół trenera Olivera Vidina prowadził na Śląsku 67:66.

Generalnie spotkanie było wyrównane. Świadczy o tym fakt, że do wyłonienia zwycięzcy nie starczyło 40 min gry. Po 33 min Zastal prowadził 76:68. Następnie do GTK zdobyło osiem punktów z rzędu i po prawie 37 min gry był remis po 76. Na 51 sek przed końcem IV kwarty gliwiczanie prowadzili 81:79, ale w samej końcówce zdołał wyrównać Bryce Alfrod. Było po 81 i do wyłonienia zwycięzcy potrzeba była dogrywka. IV kwarta dla GTK – 15:14.

W dodatkowych 5-ciu minutach lepszy okazał się Zastal. Ludzie Vidina wygrali tę część 13:7, a cały mecz 94:88. To piąte z rzędu zwycięstwo zielonogórskiej drużyny! Oby tak dalej!

Najwięcej punktów dla Zastalu rzucili w tym meczu: Bryce Alford 23, Dusan Kutlesic 19, Alen Hadzibegovic 14, Szymon Wójcik 12.