W ostatnich czasach, gdzieś w okolicach 11 listopada, pojawia się patriotyczne wzmożenie. Zjawisko to jest w III RP zjawiskiem nowym. W pędzie europeizacji i glajszachtowania się z europejskimi miazmatami, na środku facjaty państwa dążącego do integracji z Jaśnie Oświeconą Europą pojawił się niczym pryszcz Marsz Niepodległości.

Władza od początku zwalczała ów spontaniczny odruch maszerowania pod biało-czerwoną flagą. Uczestników nazywano nazistami, a rząd nasyłał na organizatorów policyjne bojówki a także korzystał z bojówek niemieckich. Zjednoczone media całego cywilizowanego świata ogłaszały że Polacy to urodzeni naziści i antysemici. Ale ostatnio okazało się, że bez tych rzekomych nazistów i antysemitów nie da się wygrać wyborów. Zrozumiała to nawet Platforma Obywatelska najbardziej europejska wśród wszystkich europejskich partii świata. I dlatego w imię wyborczych trendów Donald Tusk zaprzysięgły Europejczyk, w którego żyłach żwawo krąży niemiecka genetyka, postanowił zostać patriotą. Jeszcze tego nie uzgodnił z niemieckimi mocodawcami, ale zapewne dogada się z nimi i uzyska poparcie na udawanie Polaka.

Z udawaniem Polaka jest pewien kłopot. Definicyjny. Nie ma bowiem ugruntowanego standardu i nie bardzo wiadomo jakimi cechami powinien być wzorcowy Polak obdarzony. Zapewne z tego powodu Donald Tusk musi poprzestać na byciu Polakiem zawodowym, a precyzyjniej Polakiem wyborczym, bo skrojonym na potrzebę wygrania wyborów w Polsce do czego zobowiązał się w Berlinie.

Niezależnie od wyborczych ewolucji narodowych Donalda Tuska trzeba zauważyć, że polskość ma dwa zasadnicze korzenie. Ten pierwszy powszechny, to rodzinna tradycja. Długi szereg przodków. Partyzantów, powstańców, żołnierzy, wreszcie więźniów obozów koncentracyjnych i przodków zabitych przez kolejnych okupantów. Jak ma się takich w rodzinie, to chce się, czy nie, musi się być Polakiem. Inaczej nie można stanąć przed lustrem i nie pluć na nie. I jak słusznie zauważył Donald Tusk, w trudnej polskiej historii, to nienormalność. Z tym, że u Polaka owa nienormalność to rodzaj zaszczytu, który Polak nosi z dumą. Polak polską nienormalnością się szczyci. W pewnym sensie poprzez swoich przodków jest to tej dumy zobowiązany. Bez ostentacji. Bo inaczej nie umie. Dla każdego z nas Polaków, polskość to nasza normalność.

Są też Polacy z wyboru, z zachwytu, z miłości. Niemcy, Francuzi, Włosi, Żydzi, Rosjanie, Szwedzi, Austriacy, Czesi, jakich polska historia pełna. Synowie obcych nacji, którzy polskością się zachwycili. Mimo, że się to nie opłacało. Ba, często niosło za sobą wiele niedogodności życiowych. Często tacy Polscy z wyboru, podnosili na wyżyny jakość polskości, stając się wzorem dla Polaków rdzennych.

Idą wybory i w Polsce wyroją się Polacy zawodowi. Udający polskość. Napchają sobie gęby frazesami o patriotyzmie, aby nas omamić, aby nadal na Polsce żerować. Zdrajcy, agenci, zaprzańcy, renegaci z biało czerwonym kotylionem na piersi. Strzeżmy się ich. Kieszenie mają ciężkie od srebrników, a z tyłu za plecami skrywają noże, aby Polsce wbić nóż w plecy. Kiedy tylko nadarzy się okazja. Kiedy już będą u władzy.