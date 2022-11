Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił pierwszą aplikację mobilną.

mZUS umożliwia składanie wniosków o świadczenia takie jak 500 plus oraz Dobry Start. Jest to rozwiązanie, które skróci kolejki w instytucji i umożliwi zdalne załatwiane spraw.

Jak mówi Agata Muchowska z zielonogórskiego ZUS, jest to nowoczesne rozwiązanie, które jeszcze będzie się rozwijać:

Jak dodaje Agata Muchowska, założenie aplikacji jest proste. Aby móc z niej korzystać należy połączyć ją ze swoim profilem PUE:

Dodajmy, że jeśli ktoś nie złożył jeszcze wniosku o Dobry Start to do końca listopada może to zrobić jeszcze łatwiej, bo przez darmową aplikację.