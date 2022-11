Stan umysłu można badać naukowo. Są stosowne do tego procedury, ale internet pozwala proces badawczy rozszerzyć, choć nie koniecznie pogłębić. A to z racji uczestniczenia w procesie oceny stanu umysłowego wyznawców psychologii ludowej. Bo skoro media społecznościowe, pełnią współcześnie funkcję psychoanalitycznej kozetki, to każdy może napisać w komentarzu co sądzi o stanie umysłowym autora internetowego wpisu. A trzeba przyznać, że stan umysłowy autorów tak wpisów jak i komentarzy to wielce inspirujące pole do felietonów, szczególnie tych przepełnionych złośliwościami.

Taka na przykład Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak w wyścigu o palmę pierwszeństwa w dawaniu pretekstu do komentowania jakości stanu umysłowego, bije swoich konkurentów o kilka długości. Nawet niezależny senator z Nowej Soli nie jest w stanie jej sprostać. Może dlatego, że osiągnął taki stan zwierzeń i wyznań, że internetowi psycholodzy uznali je za dostatecznie diagnostyczne i potwierdzające. W przypadku Pani Marszałek, diagnoza jest w ciągłym opracowaniu, a ona sama wciąż dostarcza materiału badawczego do analizy.

Wyznania dotyczące rtęci w Odrze, której poziom wg poważnych źródeł, wykraczał poza skalę, dały pretekst o poszerzeniu skali w analizie internetowej stanu umysłu die sehr geehrte Marschalerin. A kiedy środowisko internetowych psychiatrów zbliżało się do ostatecznej diagnozy, Pani Marszałek udała się do Warszawy, aby z Tygryskiem, ramię w ramię, protestować, przeciwko bezczelnemu i leniwemu rządowi, który nie chce dostarczyć węgla do każdej piwnicy.

Protest ze wszech miar słuszny. No bo skoro już rząd załatwił ten nieszczęsny węgiel, to powinien go każdemu nie dosyć, że podwieźć pod dom i zwalić do piwnicy, to wyznaczyć stosowne służby, aby biednej ludności codziennie w ramach obowiązków rozpalać ten ogień w piecach. I to codziennie przez cały sezon grzewczy. Kilka dni temu w kolejnej akcji wyrwała mikrofon Januszowi Kubickiemu, twierdząc, że to jej mikrofon.

Teraz więc proces diagnostyczny, po dodaniu nowych danych, także po wydaniu jedynie słusznych wyroków, w procesach jakie Die Marschalerin wytacza masowo swoim krytykom, komplikuje się. Pojawią się kolejne komentarze diagnozujące stan umysłu Pani Marszałek. Pole badań poszerzy się o nowe stwierdzenia, obserwacje i interpretacje. I jak to bywa tego typu diagnozach internetowych specjalistów od psychiatrii, część z nich stanowczo przekroczy skalę. Można się także spodziewać, że z powodu siły z jaką Die Marschalerin przywarła do steru regionalnej władzy, proces pojawiania się nowych danych to newerending story.

Obserwacja tego procesu zajmuje mnie o tyle, o ile może być pretekstem do kolejnego felietonu. Jako człowieka z pewnym życiowym stażem, niewiele dziwi i zaskakuje. Bliżej mi bowiem do politycznego cynizmu, jak politycznej naiwności. Złodzieje i nieudacznicy w polityce to zjawisko wieczne. Beztalencia wodzone za nos przez politycznych cwaniaków były i będą. Teraz jednak internet dał im możliwość publicznego zaistnienia. I o ile sami się nie ocenzurują, będą wciąż dostarczać internetowym psychiatrom pretekstów do stawiania diagnoz o ich stanie umysłowym.