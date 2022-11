Nauczyciele z powiatu nowosolskiego dyskutowali o edukacji włączającej.

W Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli odbyła się konferencja skierowana do nauczycieli i pedagogów. Tematem spotkania były sposoby nauki w szkołach w których wdrażana jest edukacja włączająca. Chodzi o indywidualne podejście do ucznia z niepełnosprawnością, tak by praca z nim była jak najbardziej efektowna.

Aleksandra Grządko, dyrektora nowosolskiego liceum, mówi, że z perspektywy nauczyciela docenia tego typu spotkania, które poszerzają kompetencje, a także pozwalają wymieniać się doświadczeniami:

Nauczyciel Piotr Bachońki od lat prowadzi placówkę, która zajmuje się doskonaleniem lubuskich nauczycieli.

Jakość edukacji zmienia sie na lepsze, między innymi dzięki takim szkoleniom i konferencjom – podkreśla Bachoński:

Kinga Dłuska, pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli, mówi, że w ostatnich latach specjaliści zauważają poprawę w edukacji, a także podejściu społeczeństwa do dzieci ze szczególnymi potrzebami:

Barbara Popiel z Akademii Nauk Stosowanych w Collegium Balticum podkreśla, że na konferencji zwrócono szczególną uwagę na indywidualne podejście do każdego ucznia:

Dodajmy, że wydarzenie zorganizowała Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty, która zaprosiła do udziału również nauczycieli i specjalistów z Niemiec.