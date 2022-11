Piłkarze Lechii Zielona Góra we wtorkowe popołudnie po raz pierwszy pojawili się na obiekcie Sparty Łężyca, by przy sztucznym świetle szykować się do czwartkowego meczu Pucharu Polski z Radomiakiem Radom.

W gronie piłkarzy był także napastnik Lechii Przymysław Mycan, który w ubiegłym tygodniu na jednym z treningów doznał niegroźnego urazu, a jego występ w czwartek stał pod znakiem zapytania. Dziś nadal nie jest pewny gry na 100%, ale na wtorkowych, powrotnych zajęciach nie oszczędzał się i nie wyglądał na kogoś kto wraca po kontuzji. I jak sam przyznaje czuje się dobrze.