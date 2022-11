Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie gorzowskiej prokuratury zatrzymali kolejne cztery osoby w śledztwie dotyczącym gangu, którego członkowie kradli w Niemczech towar z samochodów ciężarowych, magazynowali go w Polsce, a następnie sprzedawali. Wszyscy trafili do aresztu.

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała, że śledztwo prowadzą policjanci CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie.

Policjanci pod koniec października zatrzymali cztery osoby oraz przeszukali ich domy i miejsca użytkowane przez podejrzanych. Dwóch mężczyzn wpadło podczas podróży samochodem przewożącym skradzione kilka dni wcześniej telewizory, dwie kolejne zostały zatrzymane w miejscach zamieszkania w woj. lubuskim – podała rzeczniczka. W trakcie działań policjanci odzyskali m.in. 97 telewizorów wartych ok. 350 tys. zł, 314 pasów bezpieczeństwa do luksusowej marki samochodowej wartych ok. 650 tys. zł oraz 38 elektronicznych instrumentów klawiszowych i 76 sztuk osprzętu muzycznego o łącznej wartości 70 tys. zł. Całość odzyskanego i zabezpieczonego mienia oszacowano na kwotę ponad milion złotych.

Odzyskane podczas akcji telewizory zostały skradzione w nocy z 18 na 19 października w Niemczech. Straty powstałe w wyniku zdarzenia wyniosły 190 tys. euro. Pasy bezpieczeństwa padły łupem podczas kradzież z włamaniem do samochodu ciężarowego, do którego doszło w lutym w Niemczech. W tym przypadku straty sięgnęły ponad 509 tys. euro. Pod koniec zeszłego roku w Niemczech skradziono elektroniczne instrumenty klawiszowe i osprzęt muzyczny, wartość strat oszacowano na kwotę 26,5 tys. euro.

Podczas akcji policjanci zabezpieczyli także kilkadziesiąt części i podzespołów samochodowych. Jak się okazało, niektóre części pochodzą z co najmniej 8 skradzionych pojazdów. Auta zostały skradzione w ciągu ostatnich 2 lat z terenu Niemiec, Słowacji i Belgii. Ustalono, że ostatni ze skradzionych samochodów Jeep Grand Cherokee został utracony na terenie Niemiec 21 października tego roku.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie. Sąd Rejonowy zastosował wobec wszystkich czterech zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gorzowie.

Do chwili obecnej zarzuty w ramach toczącego się śledztwa usłyszało łącznie 12 podejrzanych, z czego wobec większości z nich stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze izolacyjnym – dodali prokuratorzy.