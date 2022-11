Siatkarze LBS Bank Janas Logistics Orła Międzyrzecz wygrali we własnej z Konspolem Słupca 3:0 w sobotnim meczu II ligi.

Międzyrzeczanie zwyciężali w poszczególnych setach do 21, 20 i 23.

W meczu na szczycie 1 grupy niepokonany do tej pory Sobieski Żagań przegrał w Toruniu z Aniołami 1:3 (pierwszy set dla gospodarzy do 14, w drugim nasz zespół zwyciężył do 23, ale kolejne partie dla miejscowych – do 23 i 19).

Z kolei nasz beniaminek, czyli A.Z. Iwaniccy Gubin przegrali we własnej hali z Treflem II Gdańsk 2:3 (29:31, 25:18, 21:25, 25:20, 13:15).

Przyczyny porażki gubinian wymienia ich trener Mariusz Muszyński: