Siatkarze Astry Nowa Sól tym razem nie powiększyli swojego dorobku w I lidze. Zespół trenera Norberta Śrona przegrał na wyjeździe z Visłą Proline Bydgoszcz 1:3.

Pierwsza dwa sety dla miejscowych – kolejno do 22 i 23. W trzeciej partii „Koliberki” zwyciężyły na przewagi do 25, a czwarta, jak się później okazało ostatnia część padł łupem Visły, która wygrała do 20.