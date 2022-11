Centrum Artystyczno – Kulturalne Zamek w Krośnie Odrzańskim zaprasza na kolejną edycję jazzowego święta, jakim są Zaduszki jazzowe. Dziś o godzinie 19.00 wystąpi Stanisław Soyka z towarzyszeniem Arek Sokolik Trio. Wspólnie przypomną to, co w jazzie najpiękniejsze: piosenki, improwizacje, swing. – To trochę inna odsłona koncertowa tego znanego artysty niż ta, do której jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni – mówi Tomasz Miechowicz, dyrektor krośnieńskiego Zamku.

Jutro zaduszkowy koncert w Gubinie, również o 19.00.