Niewielu z nas ma świadomość tego, jak religia wpływa na rozum. I nie chodzi mi tutaj o Mordechaja zwanego Marksem, który w materializmie poszedł tak daleko, że trafił do satanizmu, a który twierdził, że religia to opium dla ludu, ale o statystykę związaną z edukacją, a konkretnie z analfabetyzmem.

Otóż w czasach przedwojennej Polski, kiedy jeszcze nie było terroru poprawności politycznej, a wyznanie było kategorią statystyczną, statystyki ujawniały, że najmniej analfabetów jest wśród wyznawców wyznania mojżeszowego. Za nimi byli protestanci. Dalej katolicy, a na koniec prawosławni.

Statystyka, jak wiadomo, to największe z kłamstw, o ile nie bardzo rozumie się kwestię porządkowania danych. Informacja z poprzedniego akapitu takim „kłamstwem” jest. Ale jeżeli się uwzględni, że żydzi i protestanci, to generalnie mieszkańcy miast, zaś katolicy i prawosławni to w sporym odsetku mieszkańcy wsi, tak zwana prawda statystyczna lepiej oddaje rzeczywistość. W niej trzeba więc uwzględnić obyczaj zakładania w gminach żydowskich szkółek elementarnych, w których uczono dziatwę czytani, pisania i liczenia. W środowisku handlu i drobnych usług umiejętności te dawały przewagę nad klientami. Nic więc dziwnego, że w tym obszarze to wyznanie dominowało.

Na wsiach gdzie pisanie i czytanie nie było elementem zyskiwania ekonomicznej przewagi analfabetyzm był siłą rzeczy powszechniejszy. W czasach zaborów władza nie miała interesu edukować tak Polaków jak i chłopów. W zaborze rosyjskim i austriackim to była decyzja natury politycznej, aby poddani byli ciemni. Inaczej w zaborze pruskim, w którym germanizacja korzystała ze szkoły jako instytucji. To zapewne wpłynęło na przedwojenne statystyki, bo w tej części Polski w której przez I WŚ panowali carowie, mieszkał spory odsetek ludności rusińskiej, wyznania prawosławnego.

Warto także dostrzec, że po wymordowaniu rosyjskiej inteligencji przez bolszewików, grupą ludności potrafiącą czytać i pisać, byli żydzi. I to oni zdominowali sowiecką Rosję. Prawosławni mieszkańcy Rosji, analfabeci w większości, nie nadawali się do kierowania państwem. Ta sytuacja wynikała nie z rasowego podłoża, ale ze statystyki i tego, że żydzi mieli większy szacunek do wiedzy od prawosławnych. Podobnie stało się w Polsce po II WŚ, kiedy sowieci razem Niemcami wymordowali wielką część polskiej inteligencji a deficyt ten uzupełniono „inteligencją” sowiecką zdominowaną przez żydów.

O ile analfabetyzm nie miał dominującego znaczenia gospodarczego w feudalizmie, to w kapitalizmie okazał się czynnikiem nadzwyczaj istotnym. Dającym kolosalną przewagę. Dzisiaj kiedy wkroczyliśmy w erę informatyki, a wiedza już nie jest przypisana religii, jej rola znacznie wzrosła. To właśnie ona staje się kluczem cywilizacyjnego sukcesu.

Nie dziwi zatem atak na polskie szkolnictwo, edukację, naukę. Te wszystkie lewackie i gendrowe idee, jakimi wrogowie Polski chcą zatruć umysły młodych Polaków, służą pozbawieniu Polski rozwojowych szans. Brońmy się więc. Uczmy się, czytajmy książki. Nie dajmy się zlewaczyć.