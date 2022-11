W szacownym gronie giwazd, tym razem – Ania Dąbrowska, Paweł Tur, Adele, Olly Murs i niesamowity duet Rosa Lynn z Duncanem Laurencem!

ANIA DĄBROWSKA Ktoś Inny

Po ponad dwuletniej przerwie, ikona polskiego popu, Ania Dąbrowska, wraca z nowym singlem i po raz kolejny udowadnia, że warto na nią czekać. Laureatka 9 Fryderyków, której każdy z sześciu albumów studyjnych pokrył się platyną, stworzyła kolejną perełkę będącą połączeniem energetycznych, synthpopowych brzmień, zapadających w pamięć riffów i elektryzującego głosu Artystki.

’Ktoś Inny’ to opowieść o tym, że dziś wiele relacji rodzi się w Internecie. Współczesny świat daje ku temu wiele możliwości. Konta w mediach społecznościowych, profile w aplikacjach i na portalach randkowych, na których ludzie niekoniecznie pokazują się takimi, jakimi są na co dzień, ale takimi, jakimi chcą, żeby ich widziano. Czasem wystarczy jedno spotkanie, by okazało się, że stoi przed nami ktoś zupełnie inny, a my zwyczajnie 'daliśmy się nabrać’.

Singlowi towarzyszy teledysk w reżyserii Olgi Czyżykiewicz, ukazujący Anię w niezwykle kobiecym, odważniejszym niż dotychczas wydaniu.

PAWEŁ TUR Hulajnogi

Piosenka 'Hulajnogi’ to opowieść o parze, która podejmuje decyzję o wspólnym zamieszkaniu, chłopak przekonuje dziewczynę że wszystko w jego życiu się zmieni jeśli tylko ona się do niego wprowadzi, nie będzie grał w gry i na pewno jego codzienność ulegnie zmianie na plus.

– To bardzo wesoła energetyczna piosenka bo każdy z nas przerabiał w swoim życiu taki etap możne nawet kilkukrotnie, kiedy poznawał drugą połówkę i próbował wspólnego życia, to zawsze spore emocje i wyzwanie sprawdzian czy uda się razem żyć pod jednym dachem. Uważam, że najlepiej poznaje się drugą osobę zaczynając z nią mieszkać, poznając jej zwyczaje.

Utwór powstał we współpracy z producentem Przemysławem Pukiem, który pracuje z takim artystami jak Natalia Szroeder czy Grzegorz Hyży, tekst napisała Patrycja Kosiarkiewicz, która świetnie pomogła ubrać w słowa to co chciałem wyrazić. Damski głos, który możemy usłyszeć to Sonia Maselik, zdolna wokalistka w tym roku zdobyła nagrodę w Opolu.

Z takim teamem to przyjemność tworzyć muzykę.

ADELE I Drink Wine

Adele właśnie podzieliła się z fanami najnowszym wideo do singla 'I Drink Wine’. Piosenka pochodzi z ostatniego albumu artystki, ’30’. Najnowszy singiel Artystki jest o tym dlaczego rzuciła alkohol po śmierci swojego ojca i po rozwodzie z byłym mężem. Utwór opowiada o trudnych emocjach, z których Adele chciała się wyzwolić.

OLLY MURS Die Of A Broken Heart

Olly Murs nie daje o sobie zapomnieć i powraca na scenę z nowym singlem 'Die Of A Broken Heart’ zapowiadajac tym samym nowy album. W 2009 Olly zajął drugie miejsce w finale szóstej edycji programu The X Factor. Olly Murs na pewien czas zniknął z showbiznesu, po czym podpisał kontrakt z EMI Records. Teraz powraca z 'Marry Me’ — jego pierwszym albumem studyjnym od ponad czterech lat, a siódmym w jego karierze.

Krążek, który ukaże się 2 grudnia, zapowiada najnowszy singiel 'Die Of A Broken Heart’. 'Die Of A Broken Heart’ otwiera nadchodzący album.

ROSA LINN; DUNCAN LAURENCE WDIA (Would Do It Again)

Piosenkarka, autorka tekstów i producentka, Rosa Linn, wydaje nowy singiel 'WDIA (Would Do It Again)’ z Duncanem Laurence. Piosenka jest kontynuacją znanej ze 'Snap’ historii o „’zrobieniu wszystkiego jeszcze raz’ — nawet, jeśli oznacza to zakochanie się i stracenie ukochanej osoby.

Duncan Laurence stał się światową gwiazdą po zwycięstwie w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2019 roku z 'Arcade’. Utwór Holendra zadebiutował na Billboard Hot 100 jako pierwsza piosenka z Eurowizji od ponad 24 lat. Utwór zgromadził ponad miliard streamów, a także 1. miejsce w wielu europejskich krajach.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.