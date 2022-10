Kapitalne widowisko obejrzeli kibice siatkówki w Nowej Soli. W siódmej kolejce Tauron pierwszej ligi Astra Nowa Sól przegrała z liderem rozgrywek MKS-em Będzin 2-3.

W pierwszym secie bardzo długo prym wiedli goście. Od stanu 13-21 świetnie zagrywał w ekipie Astry Tomasz Pizuński, dzięki czemu gospodarze na dwa punkty zbliżyli się do MKS-u, co zaowocowało z kolei wyrównaną końcówką, którą jednak 26-24 wygrali goście.

Drugi set początkowo bez wyraźnego prowadzenie którejś ze stron. Będzinianie dwa razy odskoczyli punktowo dosłownie na moment, ale w ostatnich minutach lepiej prezentowała się jednak Astra i siatkarze Norberta Śronia zwyciężyli 25-23. Był remis 1-1.

Początek seta trzeciego dla gospodarzy. Mieli oni kilka „oczek” przewagi, lecz od stanu 9-9 niemal do końca trwała wymiana ciosów. Ostatecznie zakończona na korzyść nowosolan 27-25 i w całym meczu sensacyjnie było 2-1.

Dwie ostatnie partie już jednak dla gości. Set czwarty to ich zdecydowana wygrana do 17. A w piątym długo utrzymywało się prowadzenie Astry, ale doświadczenie i mądrzejsza gra będzinian wystarczyły, by wygrać seta 20-18 i cały ten mecz 3-2. Co ciekawe goście po siedmiu meczach pierwszej ligi mają na koncie zaledwie 5 straconych setów. 3 w Nowej Soli.

Spotkanie ocenia zawodnik Astry Wiktor Kłęk:

Więcej o meczu w Magazynie Sportowym Radia Zachód w poniedziałek po 21.