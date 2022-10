W pierwszym w historii drugoligowym meczu koszykarzy BC Swiss Krono Żary i kangoo Basket Gorzów, lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 77:52. Pierwsze dwie kwarty pod dyktando BC Swiss Krono. Pierwsza 24:17, a druga 21:13 i do przerwy żarski zespół prowadził 45:30. W trzeciej kwarcie skutecznie zagrali goście, którzy wygrali 17:8 i przewaga gospodarzy zmalała do 6 punktów (53:47). Gdy wydawało się. że gorzowianie pójdą za ciosem, nastąpiło mocne uderzenie BC Swiss Krono. Czwarta kwarta wygrana 24:5 i to oni cieszyli się z meczowego zwycięstwa.

Najwięcej punktów dla BC Swiss Krono zdobyli: Maciej Leszczyński, Kamil Olejnik i Wojciech Dymiński po 16, a dla Kangoo Basket: Norbert Grzegorczyk 15 i Tom Benk 14.

Więcej o meczu w poniedziałkowym Magazynie sportowym.