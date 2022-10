Piłkarze Lechii Zielona Góra pokonali na własnym stadionie Carinę Gubin 2:0 (1:0) w sobotnim meczu derbowym III ligi.

Przez pierwsze 20 minut oba zespoły miały po jednej okazji do strzelenia gola, ale Żurawski z Lechii i Więcek z Cariny spudłowali w dogodnych sytuacjach. Potem przewagę mieli gospodarze, którzy szczególnie mocno naciesnęli w ostatnich minutach I połowy. W 45 Kurowski uderzył sprzed pola karnego, piłka odbiła się od nogi jednego z obrońców Cariny i po rykoszecie wpadła do bramki gubinian. Do przerwy było 1:0.

Od początku II połowy natarcie Lechii. Sytuację mieli Zientarski i Zając, którego strzał z wolnego obronił znakomicie Szymon Czajor. W 56 minucie po rogu piłka trafia do Babija, a ten silnym technicznym strzałem pokonał bramkarza Cariny strzelając w okienko.

W 72 min po ostrym faulu i drugiej żółtej kartce wyleciał z boiska Brazylijczyk da Silva z Lechii. Mimo, że przez prawie 20 minut gubinianie grali z przewagą jednego zawodnika, to nie byli w stanie zagrozić bramce Lechii i ta spokojnie dowiozła dwubramkowa przewagę do końca derbów.