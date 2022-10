5 nowości w liście, najlepszy debiut … w pierwszej dziesiątce! Poza kolejką Alvaro i Nico Santos, Tai Verdes, Sara James, Loka oraz John Legend z Saweetie. Mamy też zmianę na szczycie!!!

40. EMELI SANDE; NILE RODGERS When Someones Love You

39. DODA Melodia Ta

38. SOPHIE AND THE GIANTS We Own The Night

37. BEYONCE Cuff It

36. HARRY STYLES Late Night Talking

35. BARANOVSKI Joker

34. ZAKOPOWER Chwila

33. MROZU; VITO BAMBINO Za Daleko

32. PIOTR ZIOŁA Błysk

31. PAWEŁ DOMAGAŁA Po Co Ten Krzyk

30. HELUCZE; WIKTOR DYDUŁA Róża Bez Kolca

29. ONEREPUBLIC I Ain’t Worried

28. BEMY 6 Seconds

27. T. LOVE XYZ

26. GEORGE EZRA Dance All Over Me

25. MEGHAN TRAINOR Don’t I Make It Look Easy

24. KAŚKA SOCHACKA Spaleni Słońcem

23. OSKAR CYMS Daj Mi Znać

22. DUNCAN LAURENCE Electric Life

21. QUEEN Face It Alone

20. MANESKIN The Loneliest

19. NICKY YOURE; DAZY Sunroof

18. MAREK KOŚCIKIEWICZ Pod Prąd

17. ALMA Summer Really Hurt Us

16. SIGALA; DAVID GUETTA; SAM RYDER Living Without You

15. ELLIE GOULDING Easy Lover

14. ELTON JOHN; BRITNEY SPEARS Hold Me Closer

13. ED SHEERAN Celestial

12. BLANKA Solo

11. SYLWIA GRZESZCZAK O Nich, O Tobie

10. AGNIESZKA CHYLIŃSKA Kiedyś Do Ciebie Wrócę

9. B.R.O. Jeszcze Będzie Pięknie

8. DAWID PODSIADŁO To Co Masz Ty!

7. ROSA LINN Snap

6. AVA MAX Million Dollar Baby

5. MARIUSZ WAWRZYŃCZYK Czasami Warto

4. IGNACY Czekam Na Znak

3. MARGARET Niespokojne Morze

2. SAM RYDER Somebody

1. ANDRZEJ PIASECZNY Ania

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W tygodniu, na naszej stronie www i profilu RZ na FB, polecamy nowe propozycje do Listy, a w wydaniu weekendowym podsumowanie głosowania, które przedstawia Kasia Jankowska i super gwiazdy, które co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

