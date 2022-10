Obchodzony niedawno jubileusz Gazety Lubuskiej, która zaczynała w 1952 z dopiskiem pod nagłówkiem „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się” jako organ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wydaje się, powiedzmy delikatnie – „naciągany”. No bo jak komunistyczną propagandową gazetę połączyć ciągłością historyczną z gazetą „obajtkową”. Pozornie wydaje się to niemożliwe. A jednak. Wytłumaczę dlaczego.

Gazeta lokalna, szczególnie mająca medialny monopol, wypełnia kilka funkcji. I tylko jedną z nich jest propaganda rządowa czy partyjna. Co ciekawe wcale nie jest to funkcja najważniejsza jak o tym rozmaici partyjni czynownicy gardłują. Znacznie ważniejszą funkcją jest funkcja integrującą wokół lokalnych spraw i wspólnych dla lokalnej społeczności problemów. Od tych najbardziej prozaicznych jak jakaś konkretna kupa śmieci wyrzucona przez kogoś do lasu, po sprawy szersze jak na przykład inwestycje o znaczeniu regionalnym. Most w Milsku. Efektem wywoływanym przez gazetę na tym polu, jest wspólny lokalny kod informacyjny, dzięki któremu czytelnicy mając wspólną wiedzę o sprawach regionu mają szansę stać się świadomymi uczestnikami regionalnej wspólnoty zwanej niekiedy „małą ojczyzną”.

O funkcjach czysto informacyjnych, jakimi jest informowanie o sprawach kraju i świata kompletnie nie mających związku z partyjnymi sporami, nie warto wspominać, bo to oczywiste. Także oczywista jest kwestia tysięcy informacji lokalnych, banalnych, prozaicznych ale niezbędnych: o imprezach, wydarzeniach, wypadkach, pogodzie … słowem informacjach natury operacyjnej, które pomagają czytelnikom lepiej organizować sobie codzienne życie.

Jest jeszcze jedna funkcja gazety trudna do przecenienia. Tą funkcją jest budowanie regionalnej tożsamości. Gazeta taka jak Gazeta Lubuska ma obowiązek, ale i przywilej, regionalną tożsamość budować. Przypominać kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jaka jest historia regionu i jak się ona wplata w życie mieszkańców. Tych przeszłych jaki tych współczesnych.

I jeszcze jedna sprawa. To czytelnicy. Ich obecność, co zaskakująco oczywiste, bardziej uświadamiana przez twórców gazety, a mniej przez samych czytelników. Czytelnicy są, jako część gazety, bo bez nich gazeta nie istnieje, elementem stałym i niezmiennym. Mają swoje powody, aby latami towarzyszyć gazecie mimo, że ona sama się zmienia. Zmieniają się dziennikarze, zmienia się szata graficzna, zmieniają się propagandowe treści, a oni są. Piszą do gazety, dzielą się z dziennikarzami swoimi przemyśleniami i refleksjami. Czasem chwalą, czasem się na coś skarżą, krytykują. Normalka.

To co bez wątpienia nowe w Gazecie Lubuskiej, to zmiana wektora krytyki. Kiedyś, kiedy gazeta powstała, krytykowała pana kierownika GS-u, opryskliwą ekspedientkę w sklepie, opieszałego urzędnika, czasem wroga ludu. Dzisiaj chętniej krytykuje władzę. Jeśli nie całą, to jej część. Stała się czwartą władzą i chce mieć wpływ na politykę. Dlatego politykom nie zawsze się podoba to, co w gazecie czytają. To stąd pouczanie, nakazy weryfikowania, pozywanie do sądu, ataki na dziennikarzy.

A czy Gazeta może być obiektywna? Nie, nie może. Bo pracują w niej ludzie, mający swoje poglądy. Także te na kierunek rozwoju Polski. Mogą wspierać rząd, a mogą go hejtować. To ich wybór, który akceptują lub nie czytelnicy. Bo to oni tak naprawdę rządzą.