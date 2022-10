Środki przeznaczane na Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny w ramach ZIT są zadowalające. To opinia gmin wchodzących w skład MOF. Samorządowcy uważają jednak, że jeśli jest możliwość pozyskania większych pieniędzy to będą o nie zabiegać. – Inne MOF-y chcą zmian i my to stanowisko rozumiemy i akceptujemy – mówi Danuta Madej, burmistrz Żar.

Spotkanie przedstawicieli Miejskich obszarów Funkcjonalnych, które działają w naszym województwie odbędzie się dziś w Świebodzinie. Początek o 10.00.