Największym zagrożeniem i najdalej idącym w skutkach przeprowadzenia wyborów samorządów i parlamentarnych, z naszego punktu widzenia, jest kwestia finansowania kampanii wyborczych i możliwość kontroli w tym zakresie – podkreśliła w środę w Senacie szefowa KBW Magdalena Pietrzak.

W środę Senat rozpatrywał przyjętą pod koniec września przez Sejm ustawę, której projekt złożyli posłowie PiS. Ustawa zakłada wydłużenie kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 r., tak aby rozdzielić terminy wyborów parlamentarnych i samorządowych, które zgodnie z kalendarzem wyborczym powinny odbyć się jesienią 2023 r.

Na posiedzeniu obecna była szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, która mówiła o pewnych zagrożeniach wynikających z przeprowadzenia tych wyborów w tym samym czasie.

„Takim największym zagrożeniem i najdalej idącym w skutkach, z naszego punktu widzenia, jest kwestia finansowania kampanii wyborczych i możliwość kontroli w tym zakresie. Ponieważ komitety wyborcze muszą prowadzić kampanie oddzielnie (…) na każde wybory zgodnie z naszymi przepisami są tworzone nowe komitety i każdy z tych komitetów przy każdych wyborach musiałby złożyć odrębne sprawozdanie wyborcze” – podkreśliła Pietrzak.

Jak mówiła, „te trudności mogą być jeszcze większe, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że większość kandydatów, którzy startują w wyborach samorządowych również później są kandydatami w wyborach parlamentarnych”.

Dodała, że kolejnym problemem jest bardzo częsta sytuacja, „kiedy w wyborach samorządowych dany kandydat startuje ze swojego własnego komitetu wyborczego, a w wyborach do parlamentu startuje już z komitetu załóżmy partii”. „Więc, tu będzie jeszcze większa trudność, bo to będą dwa odrębne komitety” – zauważyła szefowa KBW.

Według niej należy pamiętać, że małe komitety w wyborach samorządowych mają nieprofesjonalnych pełnomocników np. finansowych. „Oni mają naprawdę bardzo trudną sytuację przy przygotowaniu sprawozdania w normalnych warunkach, a tutaj będą mieli jeszcze trudniej” – zaznaczyła Pietrzak.

Szefowa KBW wskazała też, że finansowanie kampanii wyborczych jest jawne. „My będziemy mieć naprawdę ogromną trudność, żeby oddzielić te kampanie. I ja zakładam naprawdę dobrą wolę komitetów wyborczych, które będą chciały wyodrębnić te wszystkie działania swoich kandydatów, ale przy setkach tysięcy kandydatów w całym kraju, to będzie trudne. I dla nas może się okazać momentami niewykonalne, żeby móc przeprowadzić właściwy nadzór nad tymi finansami” – podkreśliła Pietrzak.

Zwracała też uwagę na problemy związane z pozyskaniem papieru do drukarni oraz na to, że samorządy będą mieć problem z przechowaniem dodatkowych materiałów z wyborów. „Przy wyborach samorządowych to jest zawsze problem, bo tych materiałów jest bardzo dużo” – zaznaczyła szefowa KBW.

Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych) podkreślił w dyskusji, że „czuć na tej sali wyjątkową hipokryzję, fałszywość, dwulicowość i obłudę”. „Dzisiaj o problemach wynikających ze zbiegu terminu wyborów parlamentarnych i samorządowych mówią ci, którzy za tym głosowali. Ci, którzy za tym głosowali wcześniej utożsamiając się z decyzjami tych, którzy to zaproponowali” – powiedział senator.

Według niego, „tu nie chodzi o żadne trudności organizacyjne, bo samorządowcy, którzy odpowiadają za prace komisji wyborczych mówią zero-jedynkowo: damy radę”. „PiS boi się, że przegra wybory samorządowe. Chce przedłużyć ten termin. Chce, żeby pierwsza porażka w wyborach samorządowych nie uprzedzała kolejnej w wyborach parlamentarnych. I chciałbym państwu powiedzieć, że nie jest konstytucyjną i ustrojową zasadą to, że macie wyłącznie wygrywać w wyborach. To obywatele decydują. Boicie się tej oceny wyborczej i stąd dzisiaj to całe zamieszanie” – dodał.

Zdaniem Kwiatkowskiego, „ta ustawa jest motywowana politycznie”. „W związku z tym zasługuje wyłącznie na polityczną ocenę. I ta polityczna ocena to jest ukrywanie waszych interesów, a merytoryczna będzie zawarta w naszej decyzji o wecie senackim i o odrzuceniu tego projektu w całości” – oświadczył senator.

Jerzy Czerwiński (PiS) zaznaczył, że uważnie słuchał tego, o czym mówiła szefowa KBW. „Bo, po prostu zna się na wyborach, na kuchni wyborczej, w tym znaczeniu, że wie, jakie mogą być tutaj zagrożenia” – podkreślił senator.

Według niego, możliwość przeprowadzenia wyborów, to znaczy takiej ich organizacji, żeby były przede wszystkim uczciwe i zgodne z konstytucją do Sejmu, Senatu i do samorządu jest podstawowym prawem obywatelskim. „Każdy obywatel ma prawo wybierania. Więc, jeśli tego prawa nie zaspokoimy, to jest ta wartość konstytucyjna, której bronimy przesuwając terminy wyborcze” – powiedział senator PiS.

„Bo, co byłoby skutkiem tych zagrożeń, o których tu była mowa – kwestia rozliczenia finansowego kampanii, kwestia powoływania komisji wyborczych głównie obwodowych, czy też taka prosta sprawa jak ściągnięcie materiałów wyborczych, plakaty, ulotki itd.” – zastanawiał się Czerwiński.

„Być może o to, wam chodzi, żeby wyniki tych wyborów można było łatwo wzruszyć, ale my tego nie chcemy” – dodał, zwracając się do senatorów opozycji. „My chcemy, żeby były uczciwe, żeby suweren mógł w sposób spokojny, uczciwy wyrazić swoją wolę” – podkreślił senator PiS.

W zeszłym tygodniu senackie komisje: praw człowieka, praworządności i petycji, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz komisja ustawodawcza opowiedziały się za odrzuceniem ustawy wydłużającej kadencję samorządów. Taki wniosek, w imieniu grupy senatorów, zgłosił Krzysztof Kwiatkowski.

Ustawa przewiduje, że kadencje rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw, rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która upływa w 2023 r., zostanie przedłużona do 30 kwietnia 2024 r.

Obecnie, zgodnie z kalendarzem wyborczym, wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 r.). Jesienią 2023 r. przypada także konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 r.). Na wiosnę 2024 r. wypadają natomiast wybory do Parlamentu Europejskiego (ostatnie odbyły się 26 maja 2019 r.).