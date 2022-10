– Będziemy wspierać projekt ze wszystkich sił – mówią zgodnie miejscy radni, choć nie ukrywają, że plan budowy największej w Polsce miejskiej elektrowni słonecznej, wzbudza pewne wątpliwości. Mówi Tomasz Rafalski, szef klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość:

Prezydent mówi, że miasto wybuduję elektrownie za pół miliarda, nie zgadzam się z tym – mówi Piotr Wilczewski, radny Platformy Obywatelskiej:

– Nie dostaliśmy odpowiedzi na pytanie skąd konkretnie miasto chce wziąć pieniądze na realizację tak ogromnej inwestycji – mówi szefowa klubu Kocham Gorzów Marta Bejnar Bejnarowicz:

Podczas sesji prezydent zapewniał, że to inwestycja jak najbardziej możliwa do realizacji i bardzo dla miasta opłacalna. Prace nad projektem trwają już ponad 1.5 roku. Miasto ma przyznane już warunki zabudowy i decyzję środowiskową. Rocznie – jak mówił dziś prezydent – taka elektrownia mogłaby wyprodukować energii na kwotę od 200 do 250 milionów złotych.